Спикер парламента Карелии: «Наших разведчиков во все времена отличали преданность Родине»

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.

Поздравление в День военного разведчика Элиссан Шандалович опубликовал на своей странице в соцсети.

«Мне особенно дорог этот праздник, так как срочную службу в армии мне довелось, точнее, повезло проходить в военной разведке. Повезло потому, что разведке учат очень важным качествам - работать в разных экстремальных условиях, уметь принимать решения в самых сложных ситуациях, что очень сильно пригодилось мне в медицине», - пишет парламентарий.

По словам Шандаловича, наших разведчиков во все времена отличали преданность Родине, исключительное мужество и самоотдача.

«Эти бесценные качества наши бойцы демонстрируют и в наше время, в ходе спецоперации», - отметил председатель Заксобрания.

Элиссан Шандалович поздравил всех, кто служил и служит в военной разведке, с профессиональным праздником и пожелал здоровья, благополучия и новых побед во имя России.