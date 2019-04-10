Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:45, 10 Апреля 2019
фото: кадр с видео от очевидца

Спикер парламента Карелии попросил власти дать жилье погорельцам из Ламбасручья в этом году

Загрузка...

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович обратился к премьер-министру правительства региона Александру Чепику с просьбой дать жилье жителям сгоревшего дома в Ламбасручье.

Третьего апреля в поселке Ламбасручей огонь уничтожил 8-квартирный жилой дом, в котором проживали пенсионеры и многодетная семья. В Карелии объявили сбор помощи для погорельцев.

В своем обращении Шандалович отмечает, что в настоящий момент жители, в том числе и несовершеннолетние дети, размещены у родственников. Маневренный фонд на территории Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района отсутствует, обеспечить граждан временным жильем не представляется возможным.

"Учитывая чрезвычайные обстоятельства, просим рассмотреть возможность расселения вышеуказанного многоквартирного дома на I этапе программы в 2019 году", - говорится в тексте обращения.

Дело в том, что здание было включено в V этап программы по переселению из аварийного фонда, а это – 2023 год.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-04-10 10:01:08
А семье Власовой из Суоёки ? Тоже не понятно, как у них квартира сгорела . Спикер , кто им то поможет ? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2019, 23:30
Посмотрите, как выглядит Кончита Вурст без грима и бороды
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми

Аналитика

09.04.2019 09:00
Обществоведение
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 15
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии 1
03.04.2019 16:01
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2019 11:20
Без политики
"Свобода нищего поэта" 1
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»