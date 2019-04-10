Спикер парламента Карелии попросил власти дать жилье погорельцам из Ламбасручья в этом году
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Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович обратился к премьер-министру правительства региона Александру Чепику с просьбой дать жилье жителям сгоревшего дома в Ламбасручье.
Третьего апреля в поселке Ламбасручей огонь уничтожил 8-квартирный жилой дом, в котором проживали пенсионеры и многодетная семья. В Карелии объявили сбор помощи для погорельцев.
В своем обращении Шандалович отмечает, что в настоящий момент жители, в том числе и несовершеннолетние дети, размещены у родственников. Маневренный фонд на территории Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района отсутствует, обеспечить граждан временным жильем не представляется возможным.
"Учитывая чрезвычайные обстоятельства, просим рассмотреть возможность расселения вышеуказанного многоквартирного дома на I этапе программы в 2019 году", - говорится в тексте обращения.
Дело в том, что здание было включено в V этап программы по переселению из аварийного фонда, а это – 2023 год.
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