Детям и взрослым из сгоревшего дома в Медвежьегорском районе Карелии нужна помощь

Погорельцы из поселка Ламбасручей просят помощи, на пожаре у них сгорело все.

В паблике "Наш Ламбасручей" появилось сообщение с просьбой о помощи погорельцам, которые в среду 3 апреля лишились крова.

"В Ламбасручье произошёл страшный пожар! – написали активисты, - сгорел восьмиквартирный дом. Сгорело ВСЁ! Давайте поможем всем миром нашим погорельцам. Большая помощь нужна семье Росликовой Александры и Алексея и их сыну Ивану (5 класс), семье Черказёровой Марии и Андрея и их детям: Ирине - 5 лет, Кириллу - 5 класс, семье Аникиной Ольги и Валерия и их дочери Наталье - 8 класс. Будем очень благодарны тем, кто сможет помочь вещами и другими необходимыми для жизни предметами. В беде оказался и пенсионер - Косачев Алексей".

Реквизиты для денежных переводов есть в группе.

Напомним, в поселке Ламбасручей сгорел многоквартирный жилой дом. Пожарные тушили огонь больше 5 часов. В машинах закончилась вода, а набрать другую быстро не удалось, так как пожарный пирс был завален снегом.