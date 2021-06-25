Спикер парламента Карелии поздравил с Днем города петрозаводчан и медвежьегорцев

Сегодня День города отмечают Петрозаводск и Медвежьегорск: с праздником горожан на своей странице в соцсетях поздравил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

"Сегодня Петрозаводск и мой родной Медвежьегорск отмечают День города. Карельской столице - 318 лет, а Медвежьегорску - 83 года. К сожалению, пандемия коронавируса вынуждает пока отказаться от проведения этого полюбившегося праздника в традиционном формате, но это не мешает отметить, как похорошел Петрозаводск. Уверен, если каждый, кто здесь живет и трудится, внесет свою лепту в его развитие, то Петрозаводск может стать одним из самых комфортных в России.

Самобытный Медвежьегорск – город со своей изюминкой, город, который в годы войны сыграл стратегическую роль в судьбе нашей страны. Медвежьегорск заметно преобразился к 100-летию Карелии. Горжусь, что здесь живет много замечательных, активных и талантливых людей, чьими именами славится Медвежьегорская земля, горжусь, что многих знаю лично.

Дорогие жители Петрозаводска и Медвежьегорска! С праздником! Здоровья вам, мира и благополучия!", - написал Элиссан Шандалович.