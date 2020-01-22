Спикер парламента Карелии предложил расширить использование регионального маткапитала

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович на первом в этом году заседании парламента предложил расширить использование регионального материнского капитала, сообщили в пресс-службе парламента.

По мнению спикера парламента, необходимо усиление мер поддержки семьи.



"В нашей республике действует программа регионального материнского капитала. Она очень востребована. Предлагаю рассмотреть возможность расширения направлений его использования", – сказал Элиссан Шандалович.



Региональный материнский капитал в Карелии составляет 105,5 тысяч рублей. В 2019 году в республике его получили 1275 многодетных семей. В настоящее время выплата может использоваться, например, на улучшение жилищных условий, оплату детского сада, на обеспечение детей–инвалидов техническими средствами реабилитации и услугами, не входящими в федеральный перечень реабилитационных услуг.



Напомним, 21 января в Государственной Думе первое чтение прошел законопроект, предусматривающий, что средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке.