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Спикер парламента Элиссан Шандалович ​ прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции России

Новости. Общество
09:29, 02 Июля 2020
фото: © пресс-служба Заксобрания РК
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Элиссан Шандалович отметил, что предстоит серьезная работа и над Конституцией Карелии, сообщили в пресс-службе Заксобрания РК.

"Мы стали свидетелями и непосредственными участниками важнейшего события в новейшей истории нашей страны. Нужно отметить, что большинство земляков отнеслись к голосованию по поправкам очень ответственно, понимая, насколько это важно и серьёзно, так как речь идёт о решениях на десятилетия вперёд. Развитие, обеспечение безопасности и суверенитета страны, повышение качества жизни, защита экологии, укрепление традиционных семейных ценностей – убеждён, это осознанный, оправданный требованием времени выбор наших граждан в пользу будущего Российской Федерации, каждого её жителя", сказал председатель Законодательного собрания Карелии.

По словам Элиссана Шандаловича, после принятия поправок к Конституции России предстоит большая работа над законодательством, как федеральным, так и региональным.

"Предстоит серьёзная работа и над Конституцией Карелии. Учитывая опыт широкого общественного обсуждения внесения поправок в Основной закон страны, безусловно, мы так же широко будем обсуждать на различных площадках предложения по поправкам к Конституции Карелии, – добавил спикер парламента. – И прежде чем принимать решения, мы должны услышать мнение каждого жителя нашей республики".

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