Спикер парламента Карелии проверил, как природный газ приходит в дома жителей кондопожского села

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович в ходе рабочей поездки в село Кончезеро Кондопожского района проверил, как проходит догазификация частных домов.

На своей странице в соцсети спикер карельского парламента Элиссан Шандалович рассказал, что в Карелии активно набирает темпы бесплатная догазификация домовладений. Он в этом убедился в ходе рабочей поездки в село Кончезеро Кондопожского района.

«Недавно природный газ подвели к участку, где живет пенсионерка Галина Петровна Тестова вместе с дочкой и ее семьей. Они рассказали, что заявку на подключение к газу отправили в конце 2021 года, а уже через месяц необходимые документы были готовы. Работы по строительству газопровода к границам участка завершились несколько недель назад. Никаких проблем и трудностей не возникло. Осталось подвести газ непосредственно к дому и установить необходимо внутридомовое оборудование», — рассказал председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович.

По словам пенсионерки Галины Тестовой, несмотря на предстоящие затраты, природный газ в разы дешевле электричества и дров, так как в зимние месяцы на отопление дома и подгорев воды уходит около 10 тысяч рублей.

Элиссан Шандалович напомнил, что в Карелии до конца 2023 года в рамках социальной догазификации планируется подвести голубое топливо до 4436 домовладений.

«Малообеспеченные семьи Карелии могут получить 80% компенсации за проведение работ по газификации внутри домового хозяйства, а также многодетные семьи могут использовать при газификации собственного дома региональный материнский капитал в размере 105,5 тысяч рублей», — объяснил спикер карельского парламента.