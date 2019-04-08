Спикер парламента Карелии запросил у приставов России сроки сноса "Невского Пассажа" в Петрозаводске

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович направил запрос в ФССП России по вопросу исполнения решения суда о сносе пристройки к дому на проспекте Александра Невского в Петрозаводске.

"В связи с тем, что исполнение решения суда затянулось, и в настоящее время отсутствует достоверная информация о возможных сроках его исполнения, прошу направить в адрес Законодательного собрания РК актуальную информацию по существу обозначенного вопроса и принимаемых в настоящее время мерах для исполнения решения суда", - отмечается в тексте запроса.

Ранее в день единого приема граждан в Карелии на прием к Шандаловичу пришли ветераны Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов. К ним присоединился Михаил Гошкиев. Все они пытаются добиться сноса пристройки в жилом доме на проспекте Александра Невского.

Решение о демонтаже "Невского пассажа" вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня пристройка продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома трижды устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.