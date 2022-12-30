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Спикер Петросовета как врач успокоила всех,  у кого «глаз дергается»

Новости. Общество
16:04, 07 Января 2023
фото: страница Надежды Дрейзис Вконтакте

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Председатель горсовета Петрозаводска, доктор Надежда Дрейзис дала советы тем, кто страдает от миокимии век.

Так называется подёргивание верхнего или нижнего века.

Об этом Дрезис написала на своей странице Вконтакте.

«Ко мне часто обращаются с вопросом: „Доктор, у меня глаз дергается. Это потому, что я нервный?“ Именно такие ассоциации приходят на ум всем, кто сталкивался с доброкачественной миокимией век… Явление это действительно неприятное, но скорее психологически», — написала доктор.

По ее словам, в большинстве случаев это явление не является симптомом каких-либо серьёзных заболеваний. Чтобы избавиться от миокимии, необходимо устранить неблагоприятные факторы.

«Корректируем образ жизни (сон, отдых, прогулки на свежем воздухе);
Исключаем кофеинсодержащие продукты. Добавляем овощи и фрукты.
Обращаемся к психотерапевту, если чувствуете, что напряжение, стресс плотно вошли в вашу жизнь и самостоятельно не справляетесь.
Если подёргивание сопровождается дискомфортом в области глаза, его покраснением, жженением, ощущением песка внутри — проконсультироваться с офтальмологом.Если длится более 3 недель и сопровождается другими симптомами — к неврологу», — пояснила Дрейзис.

 

 

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