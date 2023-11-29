Спикер Петросовета рассказала о своем третьем ребенке

Надежда Дрейзис в соцсети поведала о поликлинике, которая обслуживает более 23 тысяч детей.

По словам главного врача и председателя горсовета Надежды Дрейзис, некоторые петрозаводчане в шутку называют детскую поликлинику ее третьим ребенком.



«За нее я правда очень переживаю, — написала Дрейзис. — Вместе с нашим коллективом, министерством здравоохранения, правительством Карелии мы работаем над тем, чтобы сделать ее лучше. И всегда отмечаем дни рождения нашей любимой поликлиники. Очередной состоялся на этой неделе».



Как отметила главврач, по возрасту городской детской поликлинике № 1 она сама годится во внучки.



«Организована она в 1936 году на базе детской профилактической амбулатории, работавшей в Петрозаводске с 1933 года. Тогда приемы в ней вели всего четыре врача. А сегодня наша поликлиника — самая большая детская поликлиника в республике. Ее услугами пользуются более 23 тысяч детей», — написала Надежда Дрейзис.



На мероприятии в честь дня рождения поликлиники медикам вручили благодарственные письма и почетные грамоты Минздрава Карелии, администрации города и Петросовета.