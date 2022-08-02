Спикер Заксобрания Карелии потер носок сапожка на хорошую погоду в День республики

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович посетил село Рыбрека, где в этом году пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Карелии.

На своей странице в соцсети Элиссан Шандалович сообщил, что идет подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню республики.

День Карелии в этом году будет отмечаться 27 августа сразу в нескольких населенных пунктах Прионежского района, среди которых старинное вепсское село Рыбрека.

Исполняющий обязанности главы сельского поселения Михаил Александрович Поляков рассказал, что праздник пройдет на территории этнопарка «Kalarand» («Рыбный берег»). Он расположен на живописном берегу Онежского озера. Здесь можно ближе познакомиться с культурой и бытом коренного малочисленного народа — вепсов. К празднику здесь должны появиться мельница и дополнительные скамейки.

«В „Kalarand“ есть каменные композиции, подаренные карельскими горнопромышленниками. Чтобы праздничные мероприятия прошли на высоком уровне и с капризной карельской погодой повезло, потер носок сапожка», — сообщил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.