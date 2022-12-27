Спикер Заксобрания Карелии поздравил с наступающими праздниками участницу Сталинградской битвы

Элиссан Шандалович навестил легендарную жительницу Медвежьегорского района Клавдию Голованову.

Председатель карельского парламента Элиссан Шандалович во время визита в Медвежьегорский район побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Клавдии Головановой.



«Всегда перед праздниками стараюсь навестить в Медвежьегорске нашу легендарную землячку, ветерана Великой Отечественной войны, участницу Сталинградской битвы Клавдию Ивановну Голованову, — написал Шандалович на своей странице в соцсети. — Знаю ее с детства и очень уважаю за жизнелюбие, мудрость и активную позицию. Трудно поверить, что на днях Клавдии Ивановне исполнится 97 лет, а она по-прежнему энергична и элегантна!»





Спикер Заксобрания республики поздравил Клавдию Голованову с новогодними праздниками.





«Дорогая Клавдия Ивановна, поздравляю Вас и в вашем лице всех ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством! Восхищаюсь вашим поколением — поколением мужественных, стойких духом людей, настоящих героев и созидателей, самоотверженно служивших Родине. Будьте здоровы!» — написал Элиссан Шандалович в социальной сети.