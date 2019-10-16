Спикер Заксобрания Карелии Шандалович рассказал о сильнейшем впечатлении в жизни

Председатель Законодательного собрания Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович рассказал, почему стал анестезиологом-реаниматологом и как спасал жизни людей.

В среду, 16 октября, отмечается Всемирный день анестезиолога-реаниматолога. Одной из самых сложных в медицине специальностей владеют депутаты карельского парламента Элиссан Шандалович, Леонид Лиминчук и Алексей Хейфец. О своем выборе и трудностях профессии "Столице на Онего" рассказал Председатель Законодательного Собрания Карелии.

"Когда я жил в Медвежьегорске, то постоянно совмещал работу главного врача ЦРБ и анестезиолога-реаниматолога, дежурил в больнице, регулярно ходил в операционную. Была высочайшая нагрузка, но это помогало в работе организации здравоохранения, потому что ты общаешься с коллегами, и в курсе того, что происходит в больнице, знаешь все изнутри, - вспоминал Элиссан Шандалович. - Сразу после распределения во время одного из моих первых дежурств в ЦРБ несколько раз спасал одно и того же человека с нарушением сердечного ритма. Оно купировалось только электроимпульсной терапией, которую я периодически проводил. Потом наступала клиническая смерть, я снова реанимировал пациента, и каждый раз он мне говорил: "Спасибо, доктор". Боролись за жизнь всю ночь. К счастью, закончилось все благополучно. Потом еще долгие годы этот человек встречал меня на улице в родном Медвежьегорске и говорил: "Спасибо, доктор". Это сильнейшее впечатление на всю жизнь".

Какие еще случаи из врачебной практики вспомнил Элиссан Шандалович, что рассказал о своих учителях и коллегах, читайте здесь.