Подписаться
Новости. Общество
16:39, 16 Октября 2019
фото: ЗС РК

Спикер Заксобрания Карелии Шандалович рассказал о сильнейшем впечатлении в жизни

Загрузка...

Председатель Законодательного собрания Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович рассказал, почему стал анестезиологом-реаниматологом и как спасал жизни людей.

В среду, 16 октября, отмечается Всемирный день анестезиолога-реаниматолога. Одной из самых сложных в медицине специальностей владеют депутаты карельского парламента Элиссан Шандалович, Леонид Лиминчук и Алексей Хейфец. О своем выборе и трудностях профессии "Столице на Онего" рассказал Председатель Законодательного Собрания Карелии.

"Когда я жил в Медвежьегорске, то постоянно совмещал работу главного врача ЦРБ и анестезиолога-реаниматолога, дежурил в больнице, регулярно ходил в операционную. Была высочайшая нагрузка, но это помогало в работе организации здравоохранения, потому что ты общаешься с коллегами, и в курсе того, что происходит в больнице, знаешь все изнутри, - вспоминал Элиссан Шандалович. - Сразу после распределения во время одного из моих первых дежурств в ЦРБ несколько раз спасал одно и того же человека с нарушением сердечного ритма. Оно купировалось только электроимпульсной терапией, которую я периодически проводил. Потом наступала клиническая смерть, я снова реанимировал пациента, и каждый раз он мне говорил: "Спасибо, доктор". Боролись за жизнь всю ночь. К счастью, закончилось все благополучно. Потом еще долгие годы этот человек встречал меня на улице в родном Медвежьегорске и говорил: "Спасибо, доктор". Это сильнейшее впечатление на всю жизнь".

Какие еще случаи из врачебной практики вспомнил Элиссан Шандалович, что рассказал о своих учителях и коллегах, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.10.2019, 13:00
Второе тело без головы нашли в соседнем с Карелией регионе
12.10.2019, 15:16
СМИ: В Карелии уволят начальника ИК-9 после публикации видео с избиением заключенного
10.10.2019, 00:18
Хлеб – соль
09.10.2019, 15:20
Крупнейшее в Финляндии дело об отмывании денег оказалось связано с Карелией
13.10.2019, 12:35
В районе Питкяранты перевернулась фура – машина в хлам, водитель жив (ВИДЕО)
13.10.2019, 13:38
Жительница Карелии на "Мерседесе" насмерть задавила пешехода в Ленобласти и скрылась

Аналитика

Сегодня 17:00
Обществоведение
"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска
"Столице на Онего" стали известны дела "петрозаводского маньяка", за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.
Борьба за жизнь
Сегодня 15:45
Соломку подстелили
15.10.2019 12:36
"Подрыв доверия к государству и закону" 7
14.10.2019 17:06
Хлеб – соль 20
10.10.2019 00:18
Вся аналитика

Чтиво

10.10.2019 11:06
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"В ответ на нашу борьбу развернуты репрессии" 13
07.10.2019 13:18
Изображая жертву 4
03.10.2019 09:13
Самые любимые эко-продукты петрозаводчанок по уходу за лицом
01.10.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
11.10.2019 12:30
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»