Спикер Заксобрания поздравил жителей Карелии с Рождеством

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович опубликовал поздравление с Рождеством.

Текст поздравления опубликован на странице Элиссана Шандаловича в соцсети.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью. Это время искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Пусть повсюду царит атмосфера радости и мира, пусть добрые дела и благородные поступки приумножатся. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и любви. Счастливого праздника!», — заявил Шандалович.