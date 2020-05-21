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Список вакансий: Приставы Карелии ищут "свежую кровь"

Новости. Общество
18:40, 21 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Подать документы лично можно после снятия ограничительных мероприятий, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Судебные приставы разместили  объявление о подборе кадров для замещения должностей:

- судебный пристав-исполнитель;

- младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;

- заместитель начальника отделения – заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Муезерскому району;

- старший смены на объекте – судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов по Питкярантскому району;

- ведущий дознаватель отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментных платежей по Петрозаводску и Прионежскому району;

- младший инспектор-исполнитель отделения судебных приставов по работе с физическими лицами №1 Петрозаводска и Прионежского района.

Документы принимаются после снятия ограничительных мероприятий по личному посещению и по почте: Петрозаводск, ул. Красная, 33.

Контактный телефон: (814-2) 76-98-63.

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