Список вакансий: Приставы Карелии ищут "свежую кровь"

Подать документы лично можно после снятия ограничительных мероприятий, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.
Судебные приставы разместили объявление о подборе кадров для замещения должностей:
- судебный пристав-исполнитель;
- младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
- заместитель начальника отделения – заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов по Муезерскому району;
- старший смены на объекте – судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов по Питкярантскому району;
- ведущий дознаватель отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов по взысканию алиментных платежей по Петрозаводску и Прионежскому району;
- младший инспектор-исполнитель отделения судебных приставов по работе с физическими лицами №1 Петрозаводска и Прионежского района.
Документы принимаются после снятия ограничительных мероприятий по личному посещению и по почте: Петрозаводск, ул. Красная, 33.
Контактный телефон: (814-2) 76-98-63.
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