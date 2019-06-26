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Новости. Общество
16:17, 26 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Спонсоры отремонтируют разрушенный танками асфальт в Петрозаводске – заявила Мирошник

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, кто и как будет восстанавливать разрушенный танками асфальт в центре города.

В Петрозаводске проходят репетиции военно-исторического парада, который состоится в День города. В ходе репетиции тяжелая военная техника, гусеничные танки повредили асфальтовое покрытие на центральных дорогах города.

Разрушения асфальтобетонного покрытия запечатлели на видео и фото петрозаводчане и поинтересовались, кто теперь будет восстанавливать дороги.

В беседе с журналистом "Столицы на Онего" Ирина Мирошник рассказала, как планируется решать проблему с разрушенным асфальтом.

"Есть понимание ситуации, - сообщила Ирина Мирошник. - Повреждения асфальтобетонного покрытия не такие внушительные, чтобы мы переживали и не смогли бы справиться. Во-первых, проспект Карла Маркса будет ремонтироваться в июле. Мы специально ремонт планировали после парада. А если разрушения будут касаться других участков или, например, площади Кирова, которые не попадают в проект ремонта дорог, то, однозначно, восстановление асфальта будет за счет спонсорских средств, бюджетные средства мы тратить не будем. Это наша позиция".

Спонсорами, по мнению Ирины Мирошник могут выступить как подрядные организации, так и застройщик.

"Подрядные организации, которые работают на разных объектах Петрозаводска, и застройщики охотно откликаются и оказывают благотворительную помощь, поэтому здесь обратимся в очередной раз", - пояснила Мирошник.

Журналисты обратили внимание главы, что ранее она сообщала о защитных накладках, которые должны быть на гусеницах танков. Но на фото видно, что защиты не было.

"Не на всех гусеницах предполагались защитные насадки, - пояснила Ирина Мирошник, - там военные специалисты это контролировали, но… После каждой репетиции мы обсуждаем это с военными, так что примем еще необходимые меры".

Напомним, в Петрозаводске в 75-ю годовщину освобождения города от  оккупации, 29 июня, пройдет парад военной техники.

В нем примут участие более 500 военнослужащих. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним пройдут боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град". Воздушная часть парада будет представлена вертолётами Ми-8, Ми-28, истребителями МиГ-31БМ и Су-35.

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Комментарии

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Маразм
2019-06-26 17:03:13
Какой умный человек решил танки по слабому асфальту провезти?....ведь уже все понимают ,что этого делать не надо было...хотя,чего удивляться-то?
zanoza
2019-06-26 17:23:01
Маразм, а как же отчёт в Москву о бурной патриотической работе с населением? Наша власть помешана на пиаре! На другое ума то и не хватает!
zanoza
2019-06-26 16:42:48
Какие хорошие и сознательные спонсоры у нашей администрации города! :) Явно отмазалась, а ремонт проведут ,в результате, за счёт бюджетных средств.
Серж
2019-06-26 16:31:47
Мэр вроде признаётся , что асфальтное покрытие попортили военные , а министр Киндинов не в курсе всего . Так и живём , такой же бардак как и в минсельхозе .
Гость
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