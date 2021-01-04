Спорткомплекс "Курган" в Петрозаводске смягчил ограничения для катания на санках и ватрушках

Администрация спортивного комплекса "Курган" в Петрозаводске, где тренируются спортсмены-лыжник, смягчила ограничения для катания на санках и ватрушка – это разрешено в специальной зоне.

Соответствующее объявление появилось на странице "Центр спортивной подготовки" Вконтакте.

"Администрацией РСК "Курган" принято решение организовать зону для катания на санях и ватрушках на неиспользуемом участке лыжероллерной трассы Республиканского спортивного комплекса, расположенном рядом с домом-интернатом ветеранов. Эта трасса включает в себя два спуска, которые могут быть использованы для катания без риска столкновения с профессиональными спортсменами, тренирующимися на территории спорткомплекса", - пояснили в администрации.

Ранее катания на санках и ватрушках на "Кургане" было запрещено.



Администрация спорткомплекса предупредила, что подъезд на автомобилях к участку, где разрешены санки и ватрушки, организован только со стороны Кинологического переулка, где находится парковка возле РСЦ "Горка".