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04.01.2021 20:40

Спорткомплекс "Курган" в Петрозаводске смягчил ограничения для катания на санках и ватрушках

Новости. Общество
13:17, 05 Января 2021
фото: страница "Центр спортивной подготовки" Вконтакте
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Администрация спортивного комплекса "Курган" в Петрозаводске, где тренируются спортсмены-лыжник, смягчила ограничения для катания на санках и ватрушка – это разрешено в специальной зоне.

Соответствующее объявление появилось на странице "Центр спортивной подготовки" Вконтакте.

"Администрацией РСК "Курган" принято решение организовать зону для катания на санях и ватрушках на неиспользуемом участке лыжероллерной трассы Республиканского спортивного комплекса, расположенном рядом с домом-интернатом ветеранов. Эта трасса включает в себя два спуска, которые могут быть использованы для катания без риска столкновения с профессиональными спортсменами, тренирующимися на территории спорткомплекса", - пояснили в администрации.

Ранее катания на санках и ватрушках на "Кургане" было запрещено.

Администрация спорткомплекса предупредила, что подъезд на автомобилях к участку, где разрешены санки и ватрушки, организован только со стороны Кинологического переулка, где находится парковка возле РСЦ "Горка".

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Комментарии

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Врунов
2021-01-05 15:27:48
По периметру охранников и штрафовать нещадно
Os
2021-01-05 14:25:34
Если бы карельские лыжники занимали призовые места на международных или общероссийских чемпионатах , эти ограничения имели бы смысл. А так они мало чем отличаются от большинства жителей города, оздоровление которых важнее.
Беня
2021-01-05 13:40:46
Заборчик не забудьте с колючей проволокой, шоб оградить своих тренером укушенных мельдониевых лосей
А вообще выставить вас из города и носитесь там как очумелые, роняя кал и елки. Город не ипподром
Гость
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