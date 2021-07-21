Реклама
Прислать новость
Небольшие дожди придут в Карелию в четверг
21.07.2021 17:00
Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии 18
21.07.2021 12:51
Роспотребнадзор нашел опасный пляж под Петрозаводском 4
21.07.2021 15:34
Скоропостижно скончался бывший начальник УФСИН Карелии
Сегодня 09:05

Спорткомплекс «Луми» в Петрозаводске откроется на следующей неделе

Новости. Общество
09:43, 22 Июля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Власти карельской столицы объявили о скором открытии спортивного комплекса «Луми».

26 июля откроется ледовая арена «Луми», информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«На лед вновь выйдут игроки команд хоккейных клубов и детские хоккейные команды, а также юные фигуристы и хоккеисты тренеров ДЮСШ-6 и инструкторов „Луми“», — говорится в сообщении.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, дата первого в новом сезоне массового катания уточняется. Тарифы на услуги спорткомплекса пока остаются прежними, заявили в мэрии.

Сообщается, что в «Луми» выполнены работы по обслуживанию основного технологического оборудования и инженерных систем. Проведено большое годовое ТО льдозаливочной машины «Замбони», заменен на новый основной циркуляционный насос холодильной установки, выполнено годовое ТО системы химводоподготовки, заменены воздушные фильтры системы вентиляции. Также проведены гидравлические испытания систем отопления и вентиляции.

16 июля запущено технологическое оборудование, 18 июля началась заливка льда. В новом спортивном сезоне посетителей ожидает новый лед.

В «Луми» завершаются также общехозяйственные работы: произведен ремонт цоколя фасада здания, косметический ремонт раздевалок ледовой арены.

Ранее сообщалось, что благоустроенная парковка появится рядом с катком «Луми» в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

Сегодня 10:50
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Осторожно, стреляет!
Сегодня 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 12
19.07.2021 16:38
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 5
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»