Спорткомплекс «Луми» в Петрозаводске откроется на следующей неделе

Власти карельской столицы объявили о скором открытии спортивного комплекса «Луми».

26 июля откроется ледовая арена «Луми», информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«На лед вновь выйдут игроки команд хоккейных клубов и детские хоккейные команды, а также юные фигуристы и хоккеисты тренеров ДЮСШ-6 и инструкторов „Луми“», — говорится в сообщении.

В связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса, дата первого в новом сезоне массового катания уточняется. Тарифы на услуги спорткомплекса пока остаются прежними, заявили в мэрии.

Сообщается, что в «Луми» выполнены работы по обслуживанию основного технологического оборудования и инженерных систем. Проведено большое годовое ТО льдозаливочной машины «Замбони», заменен на новый основной циркуляционный насос холодильной установки, выполнено годовое ТО системы химводоподготовки, заменены воздушные фильтры системы вентиляции. Также проведены гидравлические испытания систем отопления и вентиляции.

16 июля запущено технологическое оборудование, 18 июля началась заливка льда. В новом спортивном сезоне посетителей ожидает новый лед.

В «Луми» завершаются также общехозяйственные работы: произведен ремонт цоколя фасада здания, косметический ремонт раздевалок ледовой арены.

Ранее сообщалось, что благоустроенная парковка появится рядом с катком «Луми» в Петрозаводске.