Спортсмен из Карелии Антон Котков завоевал «серебро» в Нидерландах

Тхэквондист Антон Котков стал серебряным призером рейтингового турнира «Dutch Open Taekwondo Championships».

Антон Котков получил второе место в рейтинговом турнире по тхэквондо, состоявшемся в Нидерландах. Об этом информирует паблик училища олимпийского резерва в Кондопоге.

Сообщается, что в финале мастер спорта России международного класса Антон Котков уступил сопернику из Норвегии Ричарду Ордэманну.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин Антон Котков победил на Чемпионе России по тхэквондо.