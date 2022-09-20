Спортсмен из Карелии стал вторым на всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Воспитанник Сортавальской спортшколы завоевал серебряную медаль на всероссийских соревнованиях в Ленобласти.

В воскресенье, 25 сентября, в Ленинградской области завершились Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Кавголовские игры». Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Сортавалы Егор Зайцев завоевал серебро, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В соревнованиях также приняли участие и другие карельские спортсмены, которым в этот раз не удалось подняться на пьедестал: Артем Богданов, Дмитрий Колобов, Степан Аношин, Григорий Аношин, Михаил Анискин.

Все ребята тренируются у Аркадия Павлова.

Ранее сообщалось, гимнастка из Петрозаводска взяла «бронзу» на всероссийских соревнованиях.