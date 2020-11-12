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Спортсмен из Карелии завоевал "серебро" на Чемпионате России по тхэквондо

Новости. Спорт
13:37, 13 Ноября 2020
фото: Минспорта Карелии
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Антон Котков стал серебряным призером российского чемпионата, который проходит в Москве.

Сегодня Антон Котков стал вторым в весовой категории до 80 кг, уступив спортсмену из Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в Минспорта Карелии.т

Поединки Чемпионата России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин проходят с 10 по 14 ноября в Московском центре боевых искусств. Лучшие спортсмены страны сражаются за чемпионский титул в шестнадцати весовых категориях.

Карелию на соревнования представляют карельские тхэквондисты  Антон Котков, Владислав Ларин и Олеся Бардаченко.

Завтра, 14 ноября, на Чемпионате выступят Владислав Ларин и Олеся Бардаченко.

Ранее карельская спортсменка взяла "золото" на Чемпионате России по горному бегу.

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