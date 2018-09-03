Спортсмен из Карелии завоевал "серебро" на Первенстве Европы по академической гребле

Карельский спортсмен Даниил Баранов завоевал серебряную медаль на Первенстве Европы по академической гребле, сообщает региональный Минспорт.

В минувшие выходные Брест принимал Первенство Европы по академической гребле среди юниоров до 23 лет.

"В классе мужских четверок распашных с рулевым BM4+ российская команда заняла второе место с результатом 6:18,71. В ее состав вошли Артем Рудниченко, Илья Иванов, Григорий Крылов, Евгений Терехов и карельский спортсмен, воспитанник ДЮСШ г. Сортавала Даниил Баранов", - отметили в региональном министерстве по делам молодежи, физкультуре и спорту.