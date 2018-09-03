17:40, 03 Сентября 2018
Спортсмен из Карелии завоевал "серебро" на Первенстве Европы по академической гребле
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Карельский спортсмен Даниил Баранов завоевал серебряную медаль на Первенстве Европы по академической гребле, сообщает региональный Минспорт.
В минувшие выходные Брест принимал Первенство Европы по академической гребле среди юниоров до 23 лет.
"В классе мужских четверок распашных с рулевым BM4+ российская команда заняла второе место с результатом 6:18,71. В ее состав вошли Артем Рудниченко, Илья Иванов, Григорий Крылов, Евгений Терехов и карельский спортсмен, воспитанник ДЮСШ г. Сортавала Даниил Баранов", - отметили в региональном министерстве по делам молодежи, физкультуре и спорту.
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