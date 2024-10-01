Спортсмен из Карелии завоевал три медали на Чемпионате России по спортивному метанию ножа

В Санкт-Петербурге прошел Чемпионат и Первенство России по спортивному метанию ножа.

Карельский спортсмен Григорий Мальков блестяще выступил на прошедшем в Санкт-Петербурге Чемпионате и Первенстве России по спортивному метанию ножа. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки.

Мальков завоевал золотую медаль на дистанции 6 метров, серебряную – на 8 метрах и бронзовую – на 7 метрах, подтвердив свое звание мастера спорта России.

Также Карелию представлял Константин Дебеш, который, к сожалению, остался без медалей, но получил колоссальный опыт.