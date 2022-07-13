Спортсмен из Карелии завоевал «золото» на всероссийских соревнованиях по лыжному двоеборью

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва из Сортавалы стал лучшим на Всероссийских соревнованиях в Нижнем Тагиле.

В минувшую субботу, 23 июля, сортавальский спортсмен, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Артем Богданов завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по лыжному двоеборью. Об этом сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Старты среди сильнейших двоеборцев страны проходят в Нижнем Тагиле Свердловской области.

Ранее сообщалось, дзюдоист из Петрозаводска завоевал «бронзу» на первенстве Северо-Запада.