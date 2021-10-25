Спортсменка из Карелии пробежала по горам и получила «серебро»

Елизавета Ерохина блестяще выступила на Чемпионате России, завоевав серебряную медаль в горном беге на дистанции 23 километра, рассказали в Минспорта Карелии.

В Сочи продолжается Чемпионат России по горному бегу. Республику Карелия на стартах представляет воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва #3 Петрозаводска, мастер спорта России Елизавета Ерохина.

На трассе длиной более 23 км и с набором высоты более 1800 метров карельская спортсменка показала второй результат среди женщин, завоевав серебряную медаль. Итоговое время — 2 часа 33 минуты 34 секунды.

Ранее Елизавета вошла в пятерку сильнейших на дистанции 4 километра.