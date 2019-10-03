Спортсменка из Карелии стала лучшим вратарем на Чемпионате мира по пляжному футболу

В Риме завершился Чемпионат мира по пляжному футболу 7х7 среди женских команд, сообщили в Минспорта Карелии.

Участниками игр стали сборные Англии, Аргентины, Италии, Бразилии, Мексики и России.

В составе национальной команды выступили две карельские спортсменки - Анна Чернякова и Виктория Силина.

Первый матч против Мексики завершился победой со счетом 2:1. Второй стала встреча с Бразилией — сборная России обыграла бразильских футболисток со счетом 3:0.

Соперницей России в полуфинале стала команда Аргентины.

Наша команда победила со счетом 1:0. Победный гол забила Анна Чернякова. В финале российские футболистки вновь сыграли с бразильянками. Матч завершился вничью (0:0), однако в серии буллитов россиянки уступили (2:3).

Сборная команда России завоевала серебро, а Викторию Силину признали лучшим вратарём турнира.