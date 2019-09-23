Спортсменка из Карелии вошла в состав сборной России по каратэ

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В Анапу на Чемпионат России по всестилевому карате съехались спортсмены из 57 регионов, сообщили в Минспорта Карелии.
Карельские спортсмены блестяще выступили на этих соревнованиях: Станислав Мишкевич взял золото на играх боевых искусств, а Виктория Вовк заняла первое место в разделе ката и вошла в сборную России, которая примет участие в Кубке Мира.
Соревнования состоятся 23 ноября в Москве. 40 стран пошлют своих участников в столицу России, где сильнейшие спортсмены поборются за победу.
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