Спортсменка из Петрозаводска поедет на Всемирную зимнюю универсиаду

Право представлять нашу республику на международной спортивной арене завоевала Мастер спорта Александра Русакова.

Серия отборочных состязаний по спортивному ориентированию прошла в Республике Башкортостан. На протяжении двух недель сильнейшие молодые спортсмены России боролись за медали, дающие право принять участие во Всемирной зимней Универсиаде и Первенстве мира, которые состоятся в марте в Шведской Лапландии.

С мэрии Петрозаводска рассказали, что Александра Русакова завоевала сразу три медали – одно "серебро" и две "бронзы", став фавориткой среди 500 спортсменов из 36 регионов России. Решением Федерации спортивного ориентирования России наша землячка включена в официальную делегацию на Универсиаду.