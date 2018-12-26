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Новости. Общество
18:20, 26 Декабря 2018
фото: Администрация Петрозаводска

Спортсменка из Петрозаводска поедет на Всемирную зимнюю универсиаду

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Право представлять нашу республику на международной спортивной арене завоевала Мастер спорта Александра Русакова.

Серия отборочных состязаний по спортивному ориентированию прошла в Республике Башкортостан. На протяжении двух недель сильнейшие молодые спортсмены России боролись за медали, дающие право принять участие во Всемирной зимней Универсиаде и Первенстве мира, которые состоятся в марте в Шведской Лапландии.

С мэрии Петрозаводска рассказали, что Александра Русакова завоевала сразу три медали – одно "серебро" и две "бронзы", став фавориткой среди 500 спортсменов из 36 регионов России. Решением Федерации спортивного ориентирования России наша землячка включена в официальную делегацию на Универсиаду.

 

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