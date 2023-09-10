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Спортсменки из Петрозаводска вернулись из Орла с наградами женского турнира по боксу

Новости. Спорт
17:20, 11 Сентября 2023
фото: "Спорт - норма жизни Карелия"

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Карелию на соревнованиях представили воспитанницы школы олимпийского резерва № 5.

Спортсменки из Петрозаводска стали серебряными призерами турнира по боксу, рассказали 11 сентября в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».

В Орле завершился традиционный женский турнир по боксу «Осенний Вызов — 2023». Карелию представили воспитанницы школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска. Кандидаты в мастера спорта Валентина Галаган и Серафима Сандалова завоевали серебряные медали.

Состязание объединило более 200 участниц из 21 региона страны, рассказали в источнике. В группе отметили, что турнир «Осенний Вызов — 2023» стал одним из этапов в подготовке к Чемпионату России, который пройдет в Уфе с 3 по 12 ноября.

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