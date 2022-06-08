Спортсмены из Карелии привезли «золото» и «бронзу» с Первенства России по тхэквондо

Юные тхэквондисты достойно выступили на Первенстве России в Калининграде.

Как сообщили в Минобразования и спорта Карелии, с 3 июня по 8 июня в Калининграде проходило Первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет.

По итогам Первенства в весовой категории 59 кг золотую медаль завоевала Полина Коротких.

Бронзу в копилку сборной принесла Варвара Матвеева, успешно выступившая в весовой категории 44 кг.

Также достойно представили республику на соревнованиях: Глеб Артёмов, Алексей Бабаев, Татьяна Бычкова, Александра Вяря, Захар Королев, Макар Подгорнов, Сергей Тюфтяев, Виктор Федоров.

Ранее сообщалось, более трех десятков медалей завоевали карельские легкоатлеты на чемпионате Северо-Запада.