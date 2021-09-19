Спортсмены из Карелии стали лучшими на Чемпионате России по всестилевому каратэ

Сборная Карелии показала высокие результаты на Чемпионате России по всестилевому каратэ в Анапе.

По сообщению Минобразования и спорта Карелии, в Анапе мастер спорта Виктория Вовк в четвертый раз стала чемпионкой России, заняв первое место в категории СЗ ката среди женщин.

Александр Шкутко завоевал серебро в категории ПК поединки.

Александр Литовка, Григорий Романенко и Иван Сторожев в упорной борьбе стали бронзовыми призерами в категории ОК ката-группа среди мужчин.

Иван Сторожев прошел в финал соревнований категории ОК ката-ренгокай и занял четвертое место, остановившись в шаге от выполнения нормы мастера спорта России по всестилевому каратэ.

Для Григория Романенко и Ивана Сторожева это были первые выступления на соревнованиях такого уровня.

Ранее сообщалось, гимнастки из Карелии завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях.