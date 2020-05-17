890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Закрытый гроб: как в Карелии хоронят умерших от пневмонии и коронавируса 6
Сегодня 06:40
Мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в условиях пандемии Covid-19 (ФОТО) 15
17.05.2020 14:53
Город в Карелии может остаться без тепла и горячей воды 1
17.05.2020 14:00

Спортсмены из Карелии взяли "бронзу" на виртуальных соревнованиях по ездовому спорту

Новости. Спорт
12:14, 18 Мая 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
Загрузка...

Представители Федерации ездового спорта Карелии приняли участие в виртуальных международных соревнованиях "Lithuanian Open - Virtual Race", сообщили в Минспорта республики.

Старты были организованы Федерацией ездового спорта Литвы.

Участникам – спортсменам со всего мира - предложили маршруты, которые они должны были преодолеть вместе со своими питомцами, а затем направить результаты, зафиксированные спортивными гаджетами, организаторам.

По итогам гонки в мужском и женском каникроссе Кристина Бородина и грейстер Найки,  Дмитрий Лантратов и его сибирский хаски Скай завоевали бронзовые медали.

Ранее стало известно, что сборная команда Карелии по ушу покажет свое мастерство на Чемпионате и Первенстве по ушу, которые пройдут онлайн.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
Сегодня 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»