Спортсмены из Карелии взяли "бронзу" на виртуальных соревнованиях по ездовому спорту

Представители Федерации ездового спорта Карелии приняли участие в виртуальных международных соревнованиях "Lithuanian Open - Virtual Race", сообщили в Минспорта республики.

Старты были организованы Федерацией ездового спорта Литвы.

Участникам – спортсменам со всего мира - предложили маршруты, которые они должны были преодолеть вместе со своими питомцами, а затем направить результаты, зафиксированные спортивными гаджетами, организаторам.

По итогам гонки в мужском и женском каникроссе Кристина Бородина и грейстер Найки, Дмитрий Лантратов и его сибирский хаски Скай завоевали бронзовые медали.

Ранее стало известно, что сборная команда Карелии по ушу покажет свое мастерство на Чемпионате и Первенстве по ушу, которые пройдут онлайн.