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Спортсмены из Петрозаводска выступят на первенстве Европы и мира

Новости. Общество
18:20, 18 Февраля 2020
фото: © Cпортивная школа №2/csdusshor.ru
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Шесть медалей завоевали петрозаводчане на первенстве России по спортивному ориентированию, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Воспитанники Спортивной школы № 2 стали золотыми, серебряными и бронзовыми призёрами соревнований.

В городе Люберцы 17 февраля завершилось первенство России по спортивному ориентированию. 

Надежда Холманских дважды поднималась на пьедестал. Она завоевала серебряную и бронзовую медали среди юниорок в спринте и классической гонке. Также Надежда выполнила норматив "Мастера спорта России".

Сергей Зубов по результатам трёх дней заработал три медали: "золото" (спринт), "серебро" (классика) и "бронзу" (лонг).

Семен Андреев стал третьим на спринтерской дистанции.

Уже на этой неделе петрозаводчан ждёт старт первенства Европы и мира в Швеции.

Ранее спортсмен из Карелии завоевал бронзу на соревнованиях по ездовому спорту в Финляндии.

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