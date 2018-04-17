Спортсмены сказали энергетикам: "Огромное спасибо!"

В Петрозаводск из Наро-Фоминска с Чемпионата России по тайскому боксу вернулись петрозаводские участницы, занимающиеся в клубе смешанных единоборств "Сейд".

Девушки из столицы Карелии на всероссийских соревнованиях выступили успешно: Наталья Дьячкова и Татьяна Куркина стали серебряными призерами, а Дарья Степаненко получила бронзовую медаль.

Наталья Дьячкова завоевала путевку в сборную России на Чемпионат Европы, который будет проходить в Праге в конце июня.

Одна из первых встреч после возвращения с чемпионата у спортсменок и руководства клуба "Сейд" произошла с руководителем АО "Прионежская сетевая компания" Михаилом Заворовским.

Представители клуба смешанных единоборств тепло поблагодарили Михаила Заворовского за помощь в выезде команды на чемпионат: "Огромное спасибо! Это очень важно для нас, для республики".