Спортсмены-туристы отправились покорять 550 км тайги в Карелии

Участники фестиваля "Нетающая лыжня" отправились в двухнедельный поход от станции Масельгская Медвежьегорского района.

Сегодня, 6 марта, спортсмены-туристы отправились покорять дистанции "Нетающей лыжни" в 225 и 550 километров. Первыми на дистанцию отправились одиночники, затем команды на 225 км и последними стартовала команда на 550 км. Время на прохождение дистанции: 7 дней - 225 км, 14 дней - 550 км, сообщается в официальном паблике правительства республики.

Ночевать участники будут в палатках, греться и готовить еду у костра.

Трасса на 225 километров прокатана заранее, в обход озёр, по лесам. На 550 км спортсмены пройдут самостоятельно, поэтому тяжёлое снаряжение будет передано группе сопровождения на снегоходах.