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Спортсмены-туристы отправились покорять 550 км тайги в Карелии

Новости. Спорт
15:55, 06 Марта 2021
фото: Правительство Карелии
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Участники фестиваля "Нетающая лыжня" отправились в двухнедельный поход от станции Масельгская Медвежьегорского района.

Сегодня, 6 марта, спортсмены-туристы отправились покорять дистанции "Нетающей лыжни" в 225 и 550 километров. Первыми на дистанцию отправились одиночники, затем команды на 225 км и последними стартовала команда на 550 км. Время на прохождение дистанции: 7 дней - 225 км, 14 дней - 550 км, сообщается в официальном паблике правительства республики.

Ночевать участники будут в палатках, греться и готовить еду у костра.

Трасса на 225 километров прокатана заранее, в обход озёр, по лесам. На 550 км спортсмены пройдут самостоятельно, поэтому тяжёлое снаряжение будет передано группе сопровождения на снегоходах.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-06 16:10:18
Халявщики, на себе тащить не хотят и тропа заранее укатана. Это просто позор какой-то... :)
David.
2021-03-06 16:33:23
театральный критик, ты бы тоже пошел, да коляска не едет?!
кир
2021-03-06 16:05:05
Кот сказал, что девчата на всё идут, лишь бы замуж выйти. Готовы даже писать на морозе.
Гость
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