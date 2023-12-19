Спортзал и уличное освещение: Костомукша подает пример общественной инициативы

В городе горняков Карелии выбирают проекты общественного благоустройства.
Как сообщили в мэрии Костомукши, 19 декабря горожане проголосовали за проекты по программе поддержки местных инициатив в 2024 году.
Наибольшее количество голосов получили проекты:
- ремонт спортивного зала Пушкинской школы (411 голосов);
- обустройство освещения по улицам Совхозная, Каменистая, Калевальская в деревне Вокнаволок (221 голос);
- ремонт и оснащение выставочного зала детской художественной школы в Костомукше (216 голосов);
- обустройство детской игровой площадки между домами №№ 10, 12 по улице Ленина и домом №2 по улице Калевала в Костомукше (199 голосов);
- замена оконных блоков в здании третьей школы (371 голос);
Далее проекты оценит республиканская экспертная комиссия. Результаты примерно станут известны в конце февраля следующего года, резюмировали в администрации города горняков.
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