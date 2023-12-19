Спортзал и уличное освещение: Костомукша подает пример общественной инициативы

В городе горняков Карелии выбирают проекты общественного благоустройства.

Как сообщили в мэрии Костомукши, 19 декабря горожане проголосовали за проекты по программе поддержки местных инициатив в 2024 году.



Наибольшее количество голосов получили проекты:



- ремонт спортивного зала Пушкинской школы (411 голосов);



- обустройство освещения по улицам Совхозная, Каменистая, Калевальская в деревне Вокнаволок (221 голос);



- ремонт и оснащение выставочного зала детской художественной школы в Костомукше (216 голосов);



- обустройство детской игровой площадки между домами №№ 10, 12 по улице Ленина и домом №2 по улице Калевала в Костомукше (199 голосов);



- замена оконных блоков в здании третьей школы (371 голос);



Далее проекты оценит республиканская экспертная комиссия. Результаты примерно станут известны в конце февраля следующего года, резюмировали в администрации города горняков.