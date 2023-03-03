Споры из-за приватизации памятников глава Союза архитекторов Карелии назвал «кухонными разговорами»

Председатель Союза архитекторов Карелии, бывший главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов считает, что в приватизации памятников культурного наследия нет ничего плохого.

Такое мнение он высказал в интервью «Столице на Онего» после того, как правительство Карелии решило передать в частные руки два старинных здания в Петрозаводске на проспекте Ленина, которые являются объектами культурного наследия.

«Хорошо или плохо — это, я считаю, кухонные разговоры. Если законодательство допускает продажу объектов культурного наследия коммерческим структурам, так как нет возможности за бюджетные деньги сделать достойную реставрацию и достойное содержание, то тут и обсуждать нечего. Другой вопрос, что надо проследить, чтобы реставрация была сделана по всем правилам и требованиям. Жизнь покажет, есть ли деньги, есть ли желание у инвестора. Я не знаю, кто эти объекты купит, и для чего это покупается. Все зависит, прежде всего, от наличия финансов и отношения покупателя к задаче сохранения объекта культурного наследия», — считает архитектор.

Подробнее о судьбе зданий на проспекте Ленина читайте в статье «Не музейные ценности».