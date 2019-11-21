Способна ли Карелия расплачиваться с долгами, оценили эксперты

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Карелии на уровне ruВВВ-.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 20 ноября подтвердило кредитный рейтинг республики на уровне ruВВВ-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Значение рейтинга характеризует способность республики выполнять свои долговые обязательства.
Рейтинг ruВВВ характеризует "умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA.".
Что это означает, читайте на сайте "Вести Карелии".
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