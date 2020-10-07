Спустя пять лет банк вспомнил о неоплаченном долге умершего жителя Карелии

Банк пытался взыскать кредитный долг с наследницы заемщика спустя пять лет, сообщил Питкярантский городской суд.

Житель Питкярантского района взял в банке кредит в сентябре 2014 года. В августе 2015 года мужчина умер, не выплатив полностью задолженность.

Банк просил взыскать долг с наследницы. Но женщина возвращать кредит не согласна, ведь наследственное имущество отсутствует, и банк обратился в суд спустя пять лет после смерти заемщика.

Суд в иске отказал, потому что наследственного дела к имуществу умершего нет.

Кроме того, суд указал, что о смерти заемщика банк узнал в сентябре 2017 года, а с иском банк обратился только в июле 2020 года, при этом на сумму задолженности начислялись проценты до июня 2019 года, что следует расценивать как злоупотребление правом.