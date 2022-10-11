Сразу четыре автомобиля столкнулись в отдаленном микрорайоне Петрозаводска (ВИДЕО)

На Ключевой произошла массовая авария.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», в минувший вторник, 8 ноября, в 20.52 на пересечении улиц Генерала Судакова и Андрея Цветкова столкнулись четыре автомобиля.

Двигавшийся по главной дороге внедорожник уверенно выехал на перекресток, где столкнулся со вторым участником движения, после удара отлетел на третий автомобиль, после задели припаркованную машину.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру».