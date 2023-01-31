Сразу четыре машины жестко столкнулись на проспекте Ленина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Массовое ДТП на центральной улице Петрозаводска попало в объектив камер наружного наблюдения.

В среду, 8 февраля, в 14.31 на проспекте Ленина, около перекрестка с улицей Андропова столкнулись четыре автомобиля, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».



От столкновения одну машину развернуло на 180 градусов. Видео - компании «Ситилинк» и Sampo.ru.



Как нам рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы, пострадавших нет.