Сразу четыре машины жестко столкнулись на проспекте Ленина в Петрозаводске (ВИДЕО)

Массовое ДТП на центральной улице Петрозаводска попало в объектив камер наружного наблюдения.
В среду, 8 февраля, в 14.31 на проспекте Ленина, около перекрестка с улицей Андропова столкнулись четыре автомобиля, говорится в сообщении портала «ДТП Петрозаводска и Карелии».
От столкновения одну машину развернуло на 180 градусов. Видео - компании «Ситилинк» и Sampo.ru.
Как нам рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы, пострадавших нет.
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