Сразу пять автомобилей пострадали в ночной аварии в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пьяная дама попыталась остановить машину и «уконтропупила» четыре припаркованных автомобиля.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео аварии, произошедшей в Петрозаводске ночью 11 января, которая попала в объективы камер «Ситилинк» и «Сампо». Как выразился автор публикации, автомобили оказались «уконтропуплены».

Инцидент случился на Древлянке, в районе дома № 15 по улице Попова в 02.22 ночи. Автомобиль KIA Rio, разогнавшись на придомовой территории, не успел затормозить и врезался в припаркованные автомобили Lada, Mazda, еще одну Mazda и KIA.

Как прокомментировали происшествие в ГИБДД Петрозаводска, 33-летняя дама за рулем KIA Rio была нетрезва, но от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.