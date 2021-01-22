Сразу пять человек пострадали в легковушке, столкнувшейся с грузовиком в поселке Карелии

В поселке Олонецкого района водитель устроил аварию, в которой пострадал сам и травмировал еще четырех своих пассажиров, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Видлица 23 января в 16.20, на 59 км автодороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта", 34-летний водитель автомашины Chevrolet Cruze не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил столкновение с грузовиком MAN.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель и ччетыре пассажира автомашины Chevrolet.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.