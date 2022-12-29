Сразу семь человек пострадали в ДТП на севере Карелии

Среди пострадавших в дорожной аварии на кочкомской трассе - двое маленьких детей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В четверг, 29 декабря, в 14.25 на третьем километре автодороги на Костомукшу произошло ДТП.



По предварительным данным ГИБДД Карелии, в Сегежском районе Nissan X-Trail на повороте занесло и отбросило на автомобиль Kia Rio.



В результате аварии травмированы 62-летний водитель Nissan и его пассажиры: 25-летний мужчина, 23-летняя женщина и 2-летний ребенок.



Также пострадали 32-летний водитель Kia и его пассажиры: 30-летняя женщина и 4-летний ребенок.



По факту ДТП проводится проверка.



