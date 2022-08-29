Сразу три «тропы здоровья» появятся Медвежьегорском районе Карелии этой осенью

Места для пеших прогулок, занятий спортом и физкультурой оборудуют в селе Паданы, поселке Повенец и Медвежьегорске.

«Тропы здоровья» оборудуют в селе Паданы, поселке Повенец и Медвежьегорске за счет республиканского бюджета, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В настоящее время в селе Паданы идет отсыпка тропы протяженностью 1 км, уже установили столбы освещения с фонарями. В поселке Повенец новое место для занятий физкультурой появится в центре населенного пункта у спорткомплекса. Самые масштабные работы, расчистка, планировка и отсыпка «тропы здоровья», уже завершены. Вскоре вдоль маршрута установят скамейки, фонари и уличные тренажеры.

В Медвежьегорске «тропа здоровья» берет свое начало у нового ФОКа. Там также подготовили основание для установки уличных тренажеров. Вскоре жители города смогут совершать пешие прогулки по оборудованным тропинкам протяженностью 2,6 км и заниматься спортом.

Все работы планируется завершить этой осенью.

Ранее сообщалось, двухкилометровая тропа для любителей активного образа жизни появится в Сортавале.