Среди абитуриентов ПетрГУ не хватает аграриев и зоотехников – объявлен дополнительный набор

Минсельхоз Карелии рассказал о недоборе абитуриентов на специальности аграрных направлений в ПетрГУ на бюджетные места.

Как сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии, по итогам вступительной кампании в Петрозаводский госуниверситет, выявлен низкий конкурс и недостаточный набор абитуриентов на специальности аграрных направлений в Институте биологии, экологии и агротехнологий (Институт ПетрГУ).

В связи с этим сформировались вакантные места с бюджетным финансированием по следующим направлениям очного обучения:

Агрономия;

Зоотехния (профиль «Частная зоотехния»);

Водные биоресурсы и аквакультура (профиль «Рыбводство»);

Землеустройство и кадастры.

Подробную информацию о дополнительном наборе абитуриентов по указанным направлениям подготовки можно получить у доцента кафедры зоотехнии, рыбоводства, агрономии и землеустройства Института ПетрГУ Волковой Анны Юрьевны, по телефонам: (8142) 71-10-75, 71-10-79; +79214508320; e-mail: nikon@petrsu.ru.