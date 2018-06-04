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Новости. Общество
22:00, 04 Июня 2018

Средний размер ипотеки в России достиг исторического максимума

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По итогам апреля 2018-го средний размер нового ипотечного кредита в России достиг исторического максимума — 2 миллионов рублей.

Об этом свидетельствуют материалы "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), сообщает "Лента.ру". Год назад средняя сумма ипотеки составляла 1,87 миллиона рублей. Таким образом, за год она увеличилась на восемь процентов.

Всего за апрель российские граждане оформили более 98 тысяч жилищных займов на общую сумму 197 миллиардов рублей (в апреле 2017-го — 72,6 тысячи кредитов на 135,3 миллиарда рублей), подсчитали в ОКБ.

Ранее в Национальном бюро кредитных историй отметили, что российские банки повышают средний размер ипотечного займа для заемщиков младше 40 лет, но постепенно сокращают его для тех, кто пересек эту возрастную отметку.

По данным аналитиков, за год к апрелю 2018-го средняя сумма жилищного кредита для граждан в возрасте "65 плюс" уменьшилась на 65 процентов, до 590 тысяч рублей. Тем, кто моложе 25-ти, напротив, стали выдавать больше денег на приобретение недвижимости — 1,64 миллиона рублей в среднем (+10 процентов к показателю за первый квартал 2017-го).

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