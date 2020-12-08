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Средняя сумма взятки в Карелии составила 621 тысячу рублей

Новости. Общество
12:06, 09 Декабря 2020
фото: © Анастасия Осипова
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К Международному Дню борьбы с коррупцией прокуратура Карелии подвела итоги своей работы за 11 месяцев, сообщили в ведомстве.

За 11 месяцев прокуратура выявила 1 018 нарушений закона, в целях их устранения принесено 109 протестов, внесено 205 представлений, по итогам рассмотрения которых 207 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 3 уволены в связи с утратой доверия. По итогам прокурорских проверок 27 лиц подвергнуты административному наказанию, возбуждено 6 уголовных дел.

Прокуроры выявили коррупциогенные факторы в 299 нормативных правовых актах органов госвласти Карелии и органов местного самоуправления.

За истекший период года на территории республики выявлено 71 коррупционное преступление, в том числе 42 преступления, связанные со взяточничеством (преимущественно в сфере лесного хозяйства и при расходовании бюджетных средств).

Средняя сумма взятки составила 621 тысячу рублей, общий ущерб, причинённый коррупционными преступлениями, – более 9 млн рублей.

При этом коллегией отмечено, что деятельность органов прокуратуры и правоохранительных органов по выявлению преступлений данной категории требует активизации.

По итогам заседания разработаны дополнительные меры, направленные на повышение эффективности прокурорского надзора в указанной сфере.

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