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Новости. Экономика
12:07, 05 Июля 2018

Средняя зарплата, которую в июне предлагали карельские работодатели, - 32,5 тыс. рублей

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Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали 1,6 тыс. вакансий, созданных в июне на портале hh.ru работодателями в Карелии.

Количество предложений о работе в июне увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Средняя предлагаемая в первый летний месяц в вакансиях на hh.ru зарплата вернулась к привычному показателю в 32,5 тыс. рублей, что ниже майского значения на 2,5 тыс. рублей. Зарплатные ожидания соискателей остались на прежнем уровне: в среднем, кандидаты рассчитывают на 30 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-05 12:46:58
Забыли написать, что на НН основной поиск - это поиск лучших и эксклюзивных. К среднему предложению по региону отношение, как цены бутика и гипермаркета "Светофор".
nae
2018-07-05 12:13:13
Ну и что? Предлагать, не значит платить. Дьявол то кроется в деталях, а они не учитываются в аналитике.
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