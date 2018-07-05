Средняя зарплата, которую в июне предлагали карельские работодатели, - 32,5 тыс. рублей

Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали 1,6 тыс. вакансий, созданных в июне на портале hh.ru работодателями в Карелии.

Количество предложений о работе в июне увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Средняя предлагаемая в первый летний месяц в вакансиях на hh.ru зарплата вернулась к привычному показателю в 32,5 тыс. рублей, что ниже майского значения на 2,5 тыс. рублей. Зарплатные ожидания соискателей остались на прежнем уровне: в среднем, кандидаты рассчитывают на 30 тыс. рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".