12:07, 05 Июля 2018
Средняя зарплата, которую в июне предлагали карельские работодатели, - 32,5 тыс. рублей
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Аналитики HeadHunter по Северо-Западу проанализировали 1,6 тыс. вакансий, созданных в июне на портале hh.ru работодателями в Карелии.
Количество предложений о работе в июне увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Средняя предлагаемая в первый летний месяц в вакансиях на hh.ru зарплата вернулась к привычному показателю в 32,5 тыс. рублей, что ниже майского значения на 2,5 тыс. рублей. Зарплатные ожидания соискателей остались на прежнем уровне: в среднем, кандидаты рассчитывают на 30 тыс. рублей.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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