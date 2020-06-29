Средства от экономии расходов Законодательного Собрания будут направлены на покупку ноутбуков для школьников

Депутаты Законодательного собрания предложили сэкономленные за счет оптимизации расходов средства в размере более 2,5 млн рублей направить на покупку ноутбуков для детей из малообеспеченных и многодетных семей республики.

Соответствующее обращение в адрес премьер-министра правительства Карелии Александра Чепика подготовили спикер парламента Элиссан Шандалович, депутаты Виталий Красулин, Галина Гореликова и Эмилия Слабунова. Ранее для организации дистанционного обучения школьников из бюджета республики было выделено 7 млн рублей на покупку более 200 ноутбуков для выпускников в районах Карелии.

В обращении к Премьер-министру, в частности, говорится: "Разделяя обеспокоенность возникающими сложностями в организации процесса дистанционного обучения, Законодательное Собрание считает необходимым продолжить данную работу и предпринять дополнительные шаги по созданию условий для комфортного обучения детей".

Как отметил Элиссан Шандалович, Законодательное собрание не впервые направляет сэкономленные парламентом средства на нужды бюджетной сферы. В частности, в 2019 году 5 млн рублей было выделено на приобретение нового оборудования для республиканского онкологического диспансера. "В этот раз по результатам работы в первом полугодии мы решили направить сэкономленные средства в сферу образования на приобретение ноутбуков детям из тех семей, которые в этом особенно нуждаются", - сказал спикер парламента.